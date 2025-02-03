Собянин вручил подарок 200-тысячному москвичу, получившему жилье по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подарил автомобиль "Москвич" семье Виталия Сухова, который стал 200-тысячным жителем, приступившим к переселению в новый дом в рамках программы реновации. Вручение ключей от авто прошло в ходе осмотра мэром нового жилого комплекса, возведенного в проезде Черепановых в Коптеве по реновации.

"В Коптеве очень много пятиэтажек и такая сложная ситуация, потому что стартовых площадок для запуска программы почти не было", – сказал градоначальник, добавив, что к настоящему моменту в район смогли переселиться более тысячи человек.

Мэр также осмотрел новую квартиру и дом вместе с новоселами. Односекционный 18-этажный ЖК был построен по индивидуальному проекту, уточнили в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы. Новостройка включила в себя 119 квартир, общая площадь которых составляет 6,8 тысячи "квадратов".

Причем квартиры и места общего пользования возводились в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации. Также частью ЖК стал подземный паркинг на 88 машино-мест.

Вместе с тем дом оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. На прилегающей территории, в свою очередь, обустроены детская и спортивная площадки, а также пространство для отдыха. Сам дом расположен в 15 минутах пешком от станций МЦК Коптево и Лихоборы.

К настоящему моменту к переезду в новостройку приступили 95 семей, а всего в районе в программу реновации включены 123 дома.

Между тем свыше 30 домов старого жилого фонда расселено по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. Всего по программе реновации в этом районе предстоит расселить 152 дома. Примерно 30 тысяч горожан получат новые квартиры в современных жилых комплексах.

Помимо этого, новый жилой дом по соответствующей программе появится в Южнопортовом районе в ЮВАО. Новостройка будет располагаться в районе с обновленной инфраструктурой в шаговой доступности от станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии.