Более 30 домов расселено в районе Люблино по программе реновации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 30 домов старого жилого фонда расселено по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Всего по программе реновации в этом районе предстоит расселить 152 дома. Примерно 30 тысяч горожан получат новые квартиры в современных жилых комплексах.

Овчинский рассказал, что с начала реализации программы в Люблине город передал под заселение 15 новостроек, в которых уже предусмотрена готовая улучшенная отделка квартир.

"В современные жилые комплексы переехали 2,6 тысячи семей, ранее проживавшие в 34 домах, которые позже расселили. Из них 25 уже демонтированы. На месте сноса построен один жилой комплекс и возводится еще девять новостроек с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации", – добавил он.

Ранее сообщалось, что новый жилой дом по программе реновации появится в Южнопортовом районе в ЮВАО. Новостройка будет располагаться в районе с обновленной инфраструктурой в шаговой доступности от станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии.

Кроме того, еще два жилых комплекса по программе реновации возвели в столичных районах Нагорном и Бирюлево Восточное. В новостройках оборудованы колясочные и помещения для консьержей. На первых этажах в будущем расположатся кафе, магазины, досуговые центры и другие объекты.