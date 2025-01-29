Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на юго-западе Москвы, по которому в Черемушках будет построен современный жилой квартал в рамках программы реновации.

По плану специалисты уделят внимание развитию улично-дорожной сети, включая строительство новых проездов и реконструкцию участков Научного проезда, отметил градоначальник в своем телеграм-канале.

Еще проект включит в себя благоустройство и озеленение внутриквартальной территории, в частности устройство сквера, спортивных и детских площадок, а также парковок для автотранспорта.

Вместе с этим ожидается проведение работ по инженерному обеспечению участка. По словам мэра, специалисты возведут одну распределительную и четыре трансформаторных подстанций.

Собянин указал, что проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), что позволит создать свыше 330 рабочих мест.

По программе КРТ в Москве реорганизуют еще шесть участков общей площадью более 153 гектаров. На них планируется построить около 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

Пять проектов реализуют операторы КРТ, еще один – инвестор, которого определят по итогам аукциона. Инвестиции оцениваются в 76 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,4 миллиарда. Всего будет создано порядка двух тысяч рабочих мест.