Шесть территорий площадью 153 га реорганизуют по проектам КРТ в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Шесть участков общей площадью более 153 гектаров реорганизуют в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, на выбранных участках планируется построить около 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Пять проектов реализуют операторы КРТ, еще один – инвестор, которого определят по итогам аукциона. Инвестиции оцениваются в 76 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,4 миллиарда. Всего будет создано порядка двух тысяч рабочих мест, пояснил Ефимов.

На неэффективно используемых территориях появятся новые кварталы с высокотехнологичными производствами, жилыми домами и необходимой инфраструктурой, а также пространства с благоустроенными зонами для прогулок и отдыха.

Одним из примеров реорганизации таких территорий станет комплексное развитие участков в районах Силино и Матушкино, которое проведет оператор КРТ, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман. Согласно проекту, там возведут 2,5 тысячи "квадратов" объектов коммунального назначения, а также здание конечной станции наземного транспорта и отстойно-разворотную площадку. Кроме того, территорию благоустроят. В результате появятся 120 рабочих мест, добавил он.

Тем временем в Мещанском районе столицы построят деловой квартал по программе КРТ. Работы пройдут на участке между проспектом Мира и Водопроводным переулком. Там планируется возвести гостиничный комплекс, офисы, ТЦ, отделения банков и кафе. После окончания работ появятся свыше 3,5 тысячи рабочих мест.