Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 15:30

Город

В Мещанском районе появится деловой квартал

В Мещанском районе появится деловой квартал

Москвичам рассказали, где покататься на коньках в Москве

Москвичам рассказали о зимнем фестивале школьного спорта в "Лужниках"

Сергей Собянин рассказал о появлении улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

В "Лужниках" проходит зимний фестиваль для школьников

"Зима в Москве": какие тренировки и игры приготовил для гостей каток ВДНХ

В "Лужниках" проходит зимний фестиваль школьного спорта

Москвичам рассказали, где покататься на коньках в Москве

"Мой район. Новости": каток в "Лужниках" устроит праздник в ретро-стиле

В Мещанском районе Москвы построят деловой квартал по программе комплексного развития территорий. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, участок между проспектом Мира и Водопроводным переулком станет новым центром городской деловой активности.

Здесь планируется возведение гостиничного комплекса, офисов, торговых центров, отделений банков и кафе. В шаговой доступности находятся станция МЦД-2 Рижская и Третье транспортное кольцо.

После завершения проекта в районе создадут более 3,5 тысяч рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика