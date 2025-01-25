В Мещанском районе появится деловой квартал

В Мещанском районе Москвы построят деловой квартал по программе комплексного развития территорий. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, участок между проспектом Мира и Водопроводным переулком станет новым центром городской деловой активности.

Здесь планируется возведение гостиничного комплекса, офисов, торговых центров, отделений банков и кафе. В шаговой доступности находятся станция МЦД-2 Рижская и Третье транспортное кольцо.

После завершения проекта в районе создадут более 3,5 тысяч рабочих мест.

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