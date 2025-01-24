Москвичам рассказали, где пройдет открытие празднования китайского Нового года

В столице с 28 января по 9 февраля пройдет фестиваль, посвященный китайскому Новому году. Открытие состоится на Манежной площади. Праздничные мероприятия развернутся более чем на 20 площадках, в том числе на площади Революции.

Главные локации украсят красными фонариками, гирляндами и декорациями в традиционных китайских тонах. На одной из елок будет размещена огромная надувная панда. Также москвичей и гостей города ждут мастер-классы, дегустации национальных блюд и ярмарки. На столах появятся пельмени с сюрпризом и блюда из рыбы, символизирующей удачу.

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