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24 января, 17:30

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Москвичам рассказали, где пройдет открытие празднования китайского Нового года

Москвичам рассказали, где пройдет открытие празднования китайского Нового года

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В столице с 28 января по 9 февраля пройдет фестиваль, посвященный китайскому Новому году. Открытие состоится на Манежной площади. Праздничные мероприятия развернутся более чем на 20 площадках, в том числе на площади Революции.

Главные локации украсят красными фонариками, гирляндами и декорациями в традиционных китайских тонах. На одной из елок будет размещена огромная надувная панда. Также москвичей и гостей города ждут мастер-классы, дегустации национальных блюд и ярмарки. На столах появятся пельмени с сюрпризом и блюда из рыбы, символизирующей удачу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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