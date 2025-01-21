Несколько участков дорог построено и реконструировано в Коммунарке

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В Коммунарке завершили строительство и реконструкцию 1,5 километра автодорог в рамках первого этапа обновления улично-дорожной сети в районе метро "Новомосковская", пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

"В ходе работ выполнена реконструкция улиц Сосенский Стан и Липовый Парк на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой. Здесь появилось по две полосы движения в каждую сторону, новые пешеходные тротуары, светофоры, остановки городского транспорта", – сказал он.

Также рабочие возвели въезды и выезды с прилегающих жилых дворов и новой поликлиники. Закончили реконструкцию Ясной улицы – она была продлена до отстойно-разворотной площадки у станции метро.

Территорию вокруг "Новомосковской" благоустроили, разбив свыше 38 тысяч "квадратов" газона, а также установили три светофора, пять новых остановок городского транспорта, переделали около 10 километров инженерных коммуникаций.



Глава комитета государственного строительного надзора города Антон Слободчиков подчеркнул, что инспекторы совершили 19 выездных проверок, по итогам которых объектам оформлены заключения о соответствии, а также выданы разрешения на ввод в эксплуатацию.

Кроме того, в рамках еще двух этапов развития улично-дорожной сети у "Новомосковской" планируется построить и отремонтировать около километра автодорог.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что до конца 2027 года в Москве возведут четыре моста, которые свяжут берега Москвы-реки. Два из них появятся на набережной Марка Шагала и затона Новинки, а остальные возведут на Островной улице и в сторону парка "Фили".

