Четыре пешеходных моста построят в Москве до конца 2027 года

Фото: Проектное решение

Четыре моста, которые улучшат пешеходную связность берегов Москвы-реки, возведут в столице до конца 2027 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Два из них протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от МЦК до Проектируемого проезда № 4062. Другие постройки длиной 500 и 400 метров планируют построить через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка "Фили".

"Они появятся в рамках строительства транспортных развязок на территории Мнёвниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде", – уточнил вице-мэр, добавив, что все объекты в данный момент находятся на стадии проектирования.

Проект, куда входят первые два моста, также предполагает строительство четырех километров дорог, более двух километров троп здоровья, шести павильонов и комплекса прибрежных сооружений. Последний включит в себя причалы для водных аттракционов, проката речных видов транспорта и сад водных растений.

Третья постройка в Мнёвниковской пойме создаст пешеходную связь между районами Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, четвертый – свяжет Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк.

Помимо этого, глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков напомнил, что в прошедшем году на территории Москвы были открыты два пешеходных моста. Протяженность первого составила 58 метров, он расположился между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной.

"Второй – мост через Яузу протяженностью 243 метра, который обеспечил связь между учебными корпусами Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана", – заключил он.

Между тем в 2028 году в Мытищах появится мост через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово. В ходе работ предполагается возведение нового объекта с двумя полосами движения, который будет расположен рядом с уже существующим мостом неудовлетворительного состояния.

Строительство моста значительно улучшит транспортную обстановку в районе. Он обеспечит дополнительный выезд на строящуюся Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, отметило министерство. Кроме того, в рамках проекта планируется создание дополнительных разворотов и съездов на прилегающие улицы.