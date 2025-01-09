Сергей Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поделился результатами строительства дорог в Москве и рассказал о планах на их будущее. Об этом он написал в своем личном блоге.

"В общей сложности за прошедший год дорожный каркас Москвы прирос более чем на 100 километров. На карте Москвы появились 25 новых тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а еще 15 новых пешеходных переходов", – рассказал он.

Мэр Москвы напомнил, что с 2011 по 2024 год было построено 1 460 километров дорог, что составляет 25% от существующей улично-дорожной сети.

Так, в марте прошлого года после реконструкции было открыто движение по развязке на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Благодаря этому пропускная способность дороги увеличилась в 1,5 раза.

Тогда же был запущен путепровод через МЦД-3 рядом с аэропортом Шереметьево, развязка на шоссе в сторону аэропорта, эстакада-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра и съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М-11 "Нева".

В июле был открыт пешеходный мост, соединяющий стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную. Он стал частью живописного пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки, проходящего с Воробьевых гор до Дома культуры "ГЭС-2".

В августе был построен очередной участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, который продлил дорогу от метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига.

В сентябре был открыт велопешеходный мост через Яузу, соединивший объекты университетского кластера МГТУ имени Баумана. Тогда же была завершена программа реконструкции развязок на МКАД, и открыто движение по Алтуфьевской развязке. Устаревшая "клеверная" развязка была заменена современными направленными съездами с большей пропускной способностью.

В ТиНАО в том же месяце была открыта первая очередь дублера Калужского шоссе – трассы Мамыри-Пенино-Шарапово (Новомихайловское шоссе). Тогда же запустили участок Московского скоростного диаметра от МКАД до Варшавского шоссе, на котором были построены тоннель, эстакада со съездом с МСД на Симферопольское шоссе в сторону области и автомобильный мост через реку Битца.

В начале декабря был запущен путепровод через МЦД-1 в районе станции Бескудниково, а незадолго до Нового года был открыт новый автодорожный тоннель под ж/д путями МЦД-4, связавший Бутырский район и Марьину Рощу.

В последний месяц 2024 года также был открыт мост через реку Москву в створе улицы Мясищева протяженностью 231 метр, соединивший между собой два округа столицы – ЗАО и СЗАО.

Кроме того, был продлен МСД до Варшавского шоссе. Полностью завершить реализацию проекта со строительством финальной транспортной связки на пересечении с дорогой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе планируется летом 2025 года.

В ближайшие два года в столице планируется построить еще около 170 километров дорог и 31 различное искусственное сооружение – мост, эстакаду, путепровод, а также 32 пешеходных перехода.

Ранее столичные власти утвердили план реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и Третьего транспортного кольца. Проект предусматривает строительство и реконструкцию порядка двух километров дорог, включая четыре новых съезда. Также планируется возвести внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе, обустроить наземные пешеходные переходы через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок.

До этого Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке. Запланированы реконструкция Красулинской улицы с возведением круговой развязки на пересечении с улицей Адмирала Корнилова, а также строительство Проектируемого проезда № 8400.