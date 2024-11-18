Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

"Мы приступили к очень сложному проекту, который долгое время откладывали из-за того, что не могли до конца спроектировать этот участок. Речь идет о реконструкции Каспийской (улицы. – Прим. ред.), которая будет частью Московского скоростного диаметра. Для этого потребуется построить несколько тоннелей, эстакад, развязок – сложный проект", – подчеркнул мэр.

Градоначальник объяснил, что данный участок улучшит движение в шести районах на юге столицы, а также сократит движение по магистрали.

Собянин указал, что в 2025 году планируется довести строительство до Липецкой улицы, а в 2026 году – полностью закончить участок.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, возведение дополнительного участка МСД началось в августе прошлого года. Трасса длиной около 4 километров начинается от Кантемировской улицы, проходит по Каспийской улице и вдоль путей МЦД-2 и пересекает улицы Медиков, Ереванскую, Луганскую, Севанскую и Бакинскую. В состав участка войдут шесть искусственных сооружений, общая протяженность которых составит более 2 километров.

Кроме того, в планах предусмотрено строительство съездов с Бакинской улицы на МСД и обратно в сторону трассы М-4 "Дон". На пересечении с Ереванской улицей появится здание конечной станции.

Всего в составе дополнительного участка сделают 6,8 километра дорог. На сегодняшний день специалисты занимаются участком от Севанской улицы до Павелецкого направления МЖД. Также они завершают проектирование участка от улицы Медиков до Севанской улицы.

Ранее Собянин заявил о скором открытии автомобильного моста через Москву-реку возле улицы Мясищева. Его готовность составляет 87%. Кроме того, в эксплуатацию скоро будет введена разворотная эстакада на 51–53-м километре Киевского шоссе. Благодаря ей пропускная способность шоссе и юго-западного участка ЦКАД увеличится.

