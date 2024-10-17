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17 октября, 09:51

Транспорт

Готовность тоннеля под МЦД-4 на северо-востоке Москвы превысила 90%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Северо-Восточном административном округе столицы продолжаются работы по строительству тоннеля и пешеходного перехода под четвертым Московским центральным диаметром (МЦД-4). В настоящее время готовность объекта превысила 90%, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова.

Путепровод соединит улицы Складочную и Двинцев. Как уточнил Десятков, сейчас на месте подошли к финалу отделочные работы тоннельной части.

"Центральный участок путепровода возвели за три месяца с полной разборкой железнодорожного полотна в момент остановки движения поездов при подготовке к запуску МЦД-4. В настоящее время на объекте завершают работы по реализации архитектурных проектных решений", – сказал он.

Тоннель с одной полосой движения в каждом направлении строят в рамках первого этапа проекта развития улично-дорожной сети в районе улиц Двинцев и Складочной, от Стрелецкой улицы до Рижского направления МЖД. Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 3,6 километра.

Каждый этап работ контролируют инспекторы комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор), подчеркнул руководитель ведомства Антон Слободчиков. По его словам, были проведены две выездные проверки, в том числе с участием подведомственного Центра экспертиз.

Ранее готовность эстакады – съезда с МКАД на южном направлении МСД оценили в 80%. На месте уже завершено бетонирование парапетного ограждения. Сейчас рабочие приступают к устройству гидроизоляции и укладке асфальта с последующим нанесением разметки. Помимо этого, готова конструктивная часть.

На станции метро "Корниловская" Троицкой линии ведутся работы по внутренней отделке

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