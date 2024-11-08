Собянин заявил о скором открытии моста через Москву-реку возле улицы Мясищева

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Скоро откроется новый автомобильный мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Его готовность составляет 87%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Он соединит Филевский Парк с Хорошёво-Мнёвниками. Сейчас здесь ведут отделочные работы на пешеходном переходе и благоустраивают территорию", – отметил мэр в своем телеграм-канале.

Кроме того, в эксплуатацию скоро будет введена разворотная эстакада на 51–53-м километре Киевского шоссе. Благодаря ей пропускная способность шоссе и юго-западного участка ЦКАД увеличится. Также выезд из поселка Селятино на Киевское шоссе в сторону центра и ЦКАД станет безопаснее для автомобилистов.

Также мэр Москвы уточнил, что в тоннеле на участке МСД от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе подходят к завершению монолитные работы. Специалисты уже приступили к монтажу фасада и инженерных систем участка на пересечении с Симферопольским шоссе.

Ранее Собянин рассказал, что до 2030 года власти Москвы планируют построить 16 путепроводов через железную дорогу. При этом в течение 2024 года планируется закончить работы на путепроводе "Текстильщики". Также до конца года будет достроен еще один путепровод через ж/д пути МЦД-1. Он позволит соединить улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

Вместе с тем в 2025 году город намерен сдать 3 путепровода, которые расположены на пересечении Октябрьской железной дороги и МЦД-1. После завершения их строительства можно будет напрямую проезжать с Валаамской улицы на Академика Королева.