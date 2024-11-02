Собянин: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

До 2030 года власти Москвы планируют построить 16 путепроводов через железную дорогу, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, путепроводы являются важнейшими элементами транспортного каркаса столицы. Они связывают новые и построенные ранее дороги, а также способствуют повышению доступности районов, которые разделены ж/д путями. За счет их возведения жители могут тратить меньше времени на дорогу, а поездки по городу становятся для них более комфортными и безопасными.

При этом в течение 2024 года планируется закончить работы на путепроводе "Текстильщики", отметил Собянин. Также до конца года будет достроен еще один путепровод через ж/д пути МЦД-1. Он позволит соединить улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

Вместе с тем в 2025 году город намерен сдать 3 путепровода, которые расположены на пересечении Октябрьской железной дороги и МЦД-1. После завершения их строительства можно будет напрямую проезжать с Валаамской улицы на Академика Королева.

Уже в 2026 году появятся путепровод через ж/д пути, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд, и ж/д путепровод по главному пути МЦД-2. Он свяжет улицы Добролюбова и Складочную.

В общей сложности с 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в Москве возвели 24 путепровода через железную дорогу, резюмировал мэр.

Ранее в Москве был утвержден проект планировки улично-дорожной сети около станции метро "Саларьево" в Коммунарке. Собянин рассказал, что запланированы реконструкция Красулинской улицы с возведением круговой развязки на пересечении с улицей Адмирала Корнилова, а также строительство Проектируемого проезда № 8400.