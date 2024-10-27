Собянин заявил, что в ТиНАО появятся еще две значимые дороги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ТиНАО будут построены две значимые дороги, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Одна из них станет участком новой магистрали Мамыри – автомобильная дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – Пенино – Шарапово. Эта часть дороги будет проходить от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда № 7040. Длина данного участка составит около 10 километров. После ее создания жители получат возможность добираться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе.

Вторым проектом станет участок будущей магистрали Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе от магистрали Саларьево – Московский – Марьино до Калужского шоссе. Его строительство позволит связать территорию между поселком Марьино и Калужским шоссе.

Кроме того, в районе будет создан еще один альтернативный маршрут с подъездом к Калужскому шоссе и будущей станции метро "Кедровая" Троицкой линии.

В настоящий момент обе дороги находятся на стадии разработки проектов планировки территорий для строительства, уточнил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что в Мневниковской пойме будет возведен новый пешеходный мост. Он свяжет районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, что даст жителям возможность передвигаться по дополнительному маршруту. Длина строения, которое оснастят округлыми арками, составит около 400 метров.