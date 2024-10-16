В Подмосковье запущено движение по участку трассы М-5 "Урал"

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Движение запущено по участку автодороги М-5 "Урал" в обход рабочего поселка Октябрьского (городской округ Люберцы) и деревни Островцы (Раменский городской округ). Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Трасса протяженностью 11 километров была проложена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Воробьев подчеркнул, что благодаря этому проекту жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик. Губернатор отметил, что дорога выведет транзит из Октябрьского и Островцов, а также снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза.

По словам губернатора, на данном участке было организовано 8 высокоскоростных полос, развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском и подъездной дорогой к Жуковскому, а также восемь путепроводов и мостов, основной из которых – через Москву-реку – сдали в эксплуатацию в 2021 году.

Кроме того, Воробьев выразил благодарность зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину за поддержку и внимание к проекту.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по съезду с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект. Строительство новой эстакады длиной 710 метров завершили в текущем октябре. Она позволит автомобилистам съезжать с южного направления МСД сразу в сторону МКАД. Это, в частности, сократит пробег в два раза, так как не нужно будет ехать в объезд по Шоссейной улице.

Также благодаря съезду улучшилась транспортная доступность Печатников и Текстильщиков, где живут свыше 200 тысяч человек. Кроме Шоссейной улицы, свободнее станут и другие прилегающие участки Волгоградского проспекта, Зеленодольской улицы, Волжского бульвара и Люблинской улицы.

