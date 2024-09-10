22 транспортные развязки на МКАД модернизированы с 2012 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2012 года на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) провели модернизацию 22 транспортных развязок. Реконструкция Алтуфьевской развязки стала заключительным этапом модернизации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в столице завершился крупнейший проект модернизации транспортных развязок на МКАД. Всего проектом предусмотрено строительство более пяти километров дорог, включая два искусственных сооружения. По плану необходимо было заменить устаревшее сооружение клеверного типа на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

В свою очередь, руководитель Депстроя столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что также был построен путепровод через МКАД длиной 292 метра. Помимо этого, возвели эстакаду-съезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в направлении Дмитровского шоссе.

Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, за время модернизации развязки было проведено 18 проверок, из них 12 – с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз исследований и испытаний в строительстве.

Транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе открыли 6 сентября. Новый путепровод через МКАД позволит водителям передвигаться по прямому ходу Алтуфьевского шоссе. Двухполосная эстакада-съезд длиной 550 метров усовершенствовала выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в направлении Дмитровского шоссе.