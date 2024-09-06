Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в преддверии Дня города открыл развязку на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Алтуфьевским шоссе после ее реконструкции.

По словам мэра, программа реконструкции 22 вылетных магистралей и развязок, пересекающихся с МКАД, завершена. Он подчеркнул, что 6 сентября был открыт последний объект, где проводились работы.

"Это огромное сооружение, которое включает в себя тоннели, эстакады, мосты. Работы очень сложные, объемные, проводились практически без остановки движения автомашин и с большим перекладываем инженерных сооружений и инженерных коммуникаций", – уточнил Собянин, назвав, завершение работ большим событием.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что реконструкция развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе началась в 2020 году и завершилась только сейчас. В рамках данных работ специалисты обновили устаревшую конструкцию клеверного типа на новую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

Новый путепровод через МКАД протяженностью 300 метров позволит водителям передвигаться по прямому ходу Алтуфьевского шоссе. Двухполосная эстакада-съезд длиной 550 метров усовершенствовала выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в направлении Дмитровского шоссе. Также специалисты построили новый съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в направлении центра и реконструировали действующие съезды с и на МКАД.

Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе улучшила транспортную доступность столичных районов Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи, где живут свыше 550 тысяч человек.

В общей сложности в рамках проекта было возведено около 5,4 километра дорог, в том числе две искусственные конструкции длиной более 0,8 километра. Теперь специалистам предстоит заняться благоустройством близлежащей территории, где планируют разбить около 4 гектаров газонов.

Накануне Собянин открыл дорогу-связку между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе. Мэр назвал новую дорогу-связку очень важным дорожным объектом. Строительство было начато в июле 2019 года. До конца года планируют завершить строительство участка длиной около 1,5 километра. Он в перспективе свяжет МСД с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

