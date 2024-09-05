Сергей Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл дорогу-связку между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе.

Мэр Москвы назвал новую дорогу-связку очень важным дорожным объектом.

"Для этого построили тоннель, эстакаду, мост через реку. Таким образом, улучшилось движение в этом районе, речь идет о 500 тысячах жителей пяти районов Москвы и жителей Подмосковья", – сказал градоначальник.

Строительство было начато в июле 2019 года, говорится в пресс-службе мэра и правительства столицы. Бессветофорная магистраль длиной в два километра с тремя-четырьмя полосами движения в каждом направлении берет начало в районе 32-го километра МКАД.

До конца года планируют завершить строительство участка длиной около 1,5 километра. Он в перспективе свяжет МСД с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее Собянин запустил движение на участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК). По словам градоначальника, до конца года на этом участке должно завершиться строительство двух очистных сооружений и путепровода.

Собянин добавил, что в сентябре специалисты закончат реконструкцию Проектируемого проезда № 2017 на участке от Большой Филевской улицы до Новофилевского проезда.