Собянин объявил о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин запустил движение на участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК).

"Дорога длиной больше 3 километров идет вдоль набережной Москвы-реки. Она связывает новые жилые кварталы, транспортные и социальные объекты в Дорогомилове и Филевском Парке", – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, до конца 2024 года должно завершиться на данном участке строительство двух очистных сооружений и путепровода для того, чтобы жители и гости Москвы смогли проезжать к штаб-квартире Сбера с ТТК и Проектируемого проезда № 1033.

Собянин добавил, что в сентябре специалисты закончат реконструкцию Проектируемого проезда № 2017 на участке от Большой Филевской улицы до Новофилевского проезда.



"Обе дороги позволят комфортно добираться от ТТК до проспекта Багратиона и Национального космического центра, развивать жилые и промышленные зоны вдоль набережной Москвы-реки", – добавил мэр.

Между тем реконструкция Алтуфьевской развязки на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) завершится осенью. Она является финальным этапом масштабной модернизации дороги, на которой с 2012 года обновили 21 развязку. Здесь появятся путепровод, который обеспечит комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе, и эстакада-съезд для удобного выезда с шоссе на МКАД в сторону Дмитровского шоссе, добавил Собянин.

