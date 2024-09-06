Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве состоялось открытие новой транспортной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Старт движению по трассе дал Сергей Собянин.

К строительству участка Проектируемого проезда № 2236 от улицы Хачатуряна до улицы Дубнинской приступили летом 2022 года. Трасса из шести полос общей длиной около одного километра связала Северо-Восточный и Северный округа, где проживают почти 2,6 миллиона человек.

В рамках реализации проекта возвели два железнодорожных путепровода, чтобы трасса прошла под путями МЦД-1. Рабочие выполнили переустройство 3,6 километра железнодорожных путей, а также 8,9 километра коммуникаций. Вдоль дороги высадили около 6 тысяч деревьев и кустарников, а также обустроили 3 гектара газона.

Ожидается, что трасса поможет снять нагрузку с соседних магистралей, а пробег машин, проезжающих между СВАО и САО, уменьшится в два раза.

Ранее Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. В рамках работ было возведено около 5,4 километра дорог, в том числе две искусственные конструкции длиной более 0,8 километра.

До этого мэр Москвы объявил о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до ТТК. Также в сентябре специалисты закончат реконструкцию Проектируемого проезда № 2017 на участке от Большой Филевской улицы до Новофилевского проезда.

