Наземный переход через железнодорожные пути появится у станции МЦК Новохохловская

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Наземный пешеходный переход через железнодорожные пути, а также проход до станции МЦК Новохохловская появится в Текстильщиках. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

С просьбой организовать логистический узел к ней обратились жильцы ЖК "Волжский парк" на встрече с депутатом.

"По итогам общения с жителями взяла вопрос на контроль. Городские власти одобрили инициативу. Сейчас идут предпроектные работы, разрабатываются различные варианты, идет проработка сметы. Ожидается, что работы по созданию наземного перехода начнутся уже в следующем году", – рассказала Стебенкова.

Территория, примыкающая к жилому комплексу, сейчас активно благоустраивается. Людмила Стебенкова рассказала, что после просьбы жителей и при содействии властей района удалось решить вопрос старых гаражей.

"Группа старых гаражей стояла рядом с детской площадкой. Жители попросили убрать эти гаражи, которые появились здесь незаконно, и сейчас они снесены. Здесь будут организованы дополнительные парковочные места для жителей жилого комплекса, также через эту территорию будут организованы пешеходные дорожки, ведущие от самого жилого комплекса к тротуару, где ходит общественный транспорт и где в перспективе будет сделан переход через железнодорожные пути", – пояснила Стебенкова.

Ранее сообщалось, что пешеходная галерея свяжет станцию метро "Потапово" с остановкой городского транспорта на улице Александры Монаховой. Она позволит передвигаться между ними, не выходя в город. Протяженность перехода составит 29 метров.

Станция "Потапово" расположена в створе автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Для пассажиров новую остановку на красной линии откроют в сентябре.