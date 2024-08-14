Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 08:00

Транспорт

"Мой район. Новости": пешеходную галерею построят на станции метро "Потапово"

"Мой район. Новости": пешеходную галерею построят на станции метро "Потапово"

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Пешеходная галерея свяжет станцию метро "Потапово" с остановкой городского транспорта на улице Александры Монаховой. Она позволит передвигаться между ними, не выходя в город. Протяженность перехода составит 29 метров.

Станция "Потапово" – конечная на южном направлении Сокольнической линии. Она расположена в створе автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Работы по строительству подземки и трассы были синхронизированы. Выходы будут вести на обе стороны магистрали. Для пассажиров новую остановку красной линии откроют в сентябре.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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