"Мой район. Новости": пешеходную галерею построят на станции метро "Потапово"

Пешеходная галерея свяжет станцию метро "Потапово" с остановкой городского транспорта на улице Александры Монаховой. Она позволит передвигаться между ними, не выходя в город. Протяженность перехода составит 29 метров.

Станция "Потапово" – конечная на южном направлении Сокольнической линии. Она расположена в створе автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Работы по строительству подземки и трассы были синхронизированы. Выходы будут вести на обе стороны магистрали. Для пассажиров новую остановку красной линии откроют в сентябре.

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