Москва продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области

Сотни московских специалистов сейчас помогают в Курской области, а в Москве работают 14 штабов проекта "Москва помогает". Люди приносят средства личной гигиены, игрушки, детское питание, еду и одежду.

Принять участие в волонтерской акции можно ежедневно с 10:00 до 19:00.

Также объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области "Москонцерт" и "Народный Фронт".

Сергей Собянин рассказал, что сотрудники столичного Комплекса городского хозяйства за сутки обустроили в Курской области 24 пункта со всем необходимым для временного проживания. Общая вместимость – до 20 тысяч человек.

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