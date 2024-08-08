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Новости

08 августа, 14:00

Новости

Собянин: с начала года в Москве построено 12,3 км дорог

Собянин: с начала года в Москве построено 12,3 км дорог

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

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Мэр столицы назвал появление в Москве огромного количества новых дорог в 2024 году одним из главных достижений градостроительного комплекса. В своем телеграм-канале Сергей Собянин отметил, что с января по июль построили 12,3 километра трасс, также возведены восемь искусственных сооружений и пешеходный переход, который соединил стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными.

Кроме того, на полгода раньше установленного срока открыли путепровод в районе 25-го километра Ленинградского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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