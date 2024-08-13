В Москве оштрафовали перевозившего тигренка мужчину

Владелец тигренка заплатил штраф в размере 3,5 тысячи рублей. Мужчину признали виновным в причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животным и назначили ему минимальный штраф. Это возмутило зоозащитников, но повлиять на вердикт они не смогли.

Животное изъяли у мужчины в начале августа. Он незаконно перевозил тигренка в сумке-переноске, при этом у него не было никаких документов на питомца. На данный момент животное осваивается в Центре реабилитации диких животных.

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