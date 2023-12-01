Розового фламинго обнаружили в Кировской области

Фото: vk.com/Слободская ветеринарная станция

Краснокнижного розового фламинго обнаружили в Верхнекамском районе Кировской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Птица приземлилась во время перелета недалеко от села Созимского Верхнекамского района. Сначала ее передали в местную лечебницу, а затем направили в Киров.

"На данный момент птица содержится в специализированном Центре реабилитации животных "Большое гнездо", – говорится в сообщении.

Ветеринары осмотрели птицу на наличие ранений и заболеваний. Фламинго назвали Кузьмич. Месяц он проведет в карантине.

После этого фламинго либо передадут в зоопарк в Удмуртии, либо выпустят в естественную среду обитания.

Ранее розового фламинго обнаружили в Пермском крае. Обессиленная птица приземлилась на территории завода в Чайковском. Случай стал вторым за последние 30 лет.



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