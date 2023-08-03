Фламинго заметили в подмосковном Пущине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фламинго осел в подмосковном Пущине вследствие длинной миграции, ему ничего не угрожает. Об этом заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, слова которого приводятся на сайте областного министерства.

Ранее жители Пущина сообщали, что птица поселилась на Оке, но постоянно перемещается.

По словам эксперта, из-за длительных миграций фламинго нередко появляются в Подмосковье. Например, в прошлом году птицу в регионе наблюдали дважды.

Он добавил, что беспокоиться за фламинго не стоит, птица демонстрирует естественное поведение. Если ей что-то не понравится, то она покинет регион, вернувшись в места естественного обитания, заключил Фирсов.

В 2022 году в Москве зафиксировали активную миграцию уральских сов из Сибири. Одной из причин этого является увеличение кормовой базы, второй – рост самой популяции сов, которые также именуются как длиннохвостые неясыти. Третьей причиной считают лояльное отношение людей к птицам.

Также прошлой осенью в столице были обнаружены пьяные птицы. Причиной этого стали съеденные ими забродившие ягоды.

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