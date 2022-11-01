Орнитолог сообщил об активной миграции уральских сов в Москву

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В 2022 году в Москве зафиксировали активную миграцию уральских сов из Сибири. Об этом Агентству "Москва" рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

"Сейчас происходит активная миграция уральских сов из Сибири в Москву, в этом году их наблюдают много", – сообщил эксперт.

Мишин уточнил, что одной из причин переселения птиц в столицу является увеличение кормовой базы, второй – рост самой популяции сов, которые также именуются как длиннохвостые неясыти. Третьей причиной считают лояльное отношение людей к птицам.

"Люди стали лояльней относиться к птицам-хищникам, перестали на них охотиться, и совы, соответственно, перестали людей бояться", – объяснил орнитолог.

Другие птицы в настоящее время покидают Москву из-за предстоящих холодов. По словам Мишина, на юг уже улетели ласточки, кукушки и стрижи. Большая активность к миграции наблюдается среди водоплавающих птиц.

"Последними от нас будут улетать хищники – канюки", – рассказал Мишин.

До этого российские ученые попросили помочь со сбором денег на оплату СМС от орлов в роуминге. Птицы с GPS-трекерами разоряют ученых, вылетая в зону роуминга после долгого нахождения вне сети.

По словам одного из специалистов, сумма кредита из-за вылета птиц за обозначенные границы составила 30 тысяч рублей.

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