Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке

Фото: vk.com/moscow_zoo
В период с середины июля до середины августа в Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго. Их можно увидеть на Большом пруду. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
На свет появились 3 птенца: один розовой и 2 красной окраски.
Сезон размножения фламинго начинается после переселения птиц в уличный вольер. Орнитологи отметили, что сохранить яйца и вырастить птиц сложно. Фламинго часто выбрасывают свои и чужие яйца в ходе конфликтов с другими птицами. Поэтому во время гнездования специалисты помещают яйца в инкубаторы.
В настоящее время птенцы еще не перебрались в помещение, несмотря на похолодание. По словам орнитологов, опасности для птиц на открытом воздухе нет. Находясь в уличном вольере, птенцы смогут окрепнуть и набраться сил к предстоящей зиме.
Ранее в Солнечногорском районе заметили розового фламинго. Птица появилась в деревне Савельево.
Тогда руководитель орнитария в парке "Сокольники" Вадим Мишин сообщил, что фламинго, которого обнаружили в Подмосковье, не сможет выжить самостоятельно. По словам эксперта, его необходимо было поймать и передать специалистам.
Специалист добавил, что в подмосковных водоемах отсутствует необходимая кормовая база – фламинго питаются в основном ракообразными, а эта птица сможет найти разве что личинок и беспозвоночных. Также Мишин предположил, что этот фламинго мог улететь из одного из частных зоопарков.
В Солнечногорском районе заметили розового фламинго
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