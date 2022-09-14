Московский зоопарк объявил о сборе тыкв, кукурузы и желудей для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московском зоопарке 15 сентября стартует акция по сбору тыкв, кукурузы, подсолнухов, дубовых листьев и желудей для животных. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

"Нас очень часто спрашивают, можно ли принести подарки обитателям зоопарка – игрушки или лакомства. Такая возможность действительно есть пару раз в год. Осенью это традиционная "тыквенно-кукурузная фиеста". <...> С 15 сентября и до конца ноября мы будем принимать тыкву, кукурузу, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор осуществляется на специальном пункте, который будет расположен на служебном входе в зоопарк по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. В пресс-службе пояснили, что тыквы и другие подарки послужат для обогащения среды обитания животных.

"Из тыковок получаются уютные укрытия, например, для мышей-малюток, а кабачки любят погонять или погрызть звери побольше", – говорится в материале.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка появились на свет три детеныша росомахи. Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции этого редкого вида.

Детеныши родились этой весной. Первое время они находились в логове, а летом начали выходить наружу. Самостоятельную жизнь росомахи начинают в возрасте двух лет. Сейчас детеныши имеют особый окрас. Их мордочки украшены светлыми масками, которых нет у взрослых особей.

