Кенгуренок появился на свет в Московском зоопарке

Видео: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке у краснокнижных кенгуру валлаби Беннета появился детеныш. Кенгуренок родился у Тузика и Плюшки, которые поселились в зоопарке в апреле прошлого года, говорится на сайте зоосада.

"Из-за небольшой величины детеныша сложно точно определить точную дату его рождения. По наблюдениям зоологов, его активность внутри сумки стала четко и часто видимой примерно в апреле. 9 июля было зафиксировано первое появление кенгуренка наружу", – говорится в сообщении.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что активность в сумке Плюшки была замечена еще весной, но осмотреть кенгуренка было невозможно, пока он не покинул свое жилище. По предположению специалистов, его вес в тот момент составлял около одного грамма.

"Выяснилось, что он здоров. Сейчас масса его тела составляет порядка двух килограммов", – отметила она.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка появились на свет три детеныша росомахи. Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции этого редкого вида.

Детеныши родились этой весной. Первое время они находились в логове, а летом начали выходить наружу. Самостоятельную жизнь росомахи начинают в возрасте двух лет. Сейчас детеныши имеют особый окрас. Их мордочки украшены светлыми масками, которых нет у взрослых особей.