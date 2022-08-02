Кенгуренок появился на свет в Московском зоопарке

"Из-за небольшой величины детеныша сложно точно определить точную дату его рождения. По наблюдениям зоологов, его активность внутри сумки стала четко и часто видимой примерно в апреле. 9 июля было зафиксировано первое появление кенгуренка наружу", – говорится в сообщении.
Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что активность в сумке Плюшки была замечена еще весной, но осмотреть кенгуренка было невозможно, пока он не покинул свое жилище. По предположению специалистов, его вес в тот момент составлял около одного грамма.
"Выяснилось, что он здоров. Сейчас масса его тела составляет порядка двух килограммов", – отметила она.
Ранее в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка появились на свет три детеныша росомахи. Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции этого редкого вида.
Детеныши родились этой весной. Первое время они находились в логове, а летом начали выходить наружу. Самостоятельную жизнь росомахи начинают в возрасте двух лет. Сейчас детеныши имеют особый окрас. Их мордочки украшены светлыми масками, которых нет у взрослых особей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: