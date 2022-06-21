Три детеныша северного оленя родились в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Отмечается, что эти животные обитают на достаточно отдаленной территории: туда нельзя туристам, а сама дорога отнимает много времени даже у сотрудников.
Оленят нашли в кустах в ходе ежедневного осмотра. По словам представителей зоосада, оленихи стараются рожать максимально далеко в зарослях, как и на воле.
"В первые дни матери на чуть-чуть оставляли детенышей, чтобы поесть – и сразу бежали обратно к ним", – говорится в сообщении.
Новорожденные все лето будут питаться молоком. Взрослые же олени едят ягель, траву, свежерубленные ивовые ветки, специальный комбинированный корм, травяную муку из бобовых трав и другие овощи.
Ранее птенцы редких белоплечих орланов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Пол птенцов еще непонятен, его определят после лета во время планового обследования птиц. Птенцы в настоящее время покрыты черными перьями. Взрослым бело-бурым оперением они обзаведутся только к концу года.
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