Птенцы редких орланов вылупились в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Двое птенцов редких белоплечих орланов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Данный вид занесен в Международную красную книгу и Красную книгу России.
В материале рассказывается, что пара белоплечих орланов отложила яйца в первой половине марта. После того как птенцы вылупились, в начале июня малышей окольцевали зоологи и ветврачи. Пол птенцов пока неизвестен, его определят осенью во время плановой диспансеризации птиц. Птенцы пока покрыты черными перьями. Взрослым бело-бурым оперением они обзаведутся к концу 2022 года.
В природе белоплечих орланов можно встретить на полуострове Камчатка, берегах Магаданской области, в Хабаровском крае, на островах Сахалин и Хоккайдо. На зимовку они мигрируют на побережье Японии, в Китай, на Корейский полуостров.
Ранее сообщалось, что детеныш сычуаньского такина появился на свет в Центре воспроизводства Московского зоопарка. Сычуаньские такины живут в центре с 2010 года. Изначально они прибыли из Китая, однако в России им удалось прекрасно освоиться и стать родителями. При этом они приносят потомство каждый год.
До этого два детеныша редкого львинохвостого макака появились на свет в столичном зоопарке. Данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
В рацион львинохвостого макака входят 80 позиций из различных фруктов, овощей и растений. Макаки также ловят сверчков, которых выпускают в вольер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: