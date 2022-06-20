Птенцы редких орланов вылупились в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Двое птенцов редких белоплечих орланов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Данный вид занесен в Международную красную книгу и Красную книгу России.

В материале рассказывается, что пара белоплечих орланов отложила яйца в первой половине марта. После того как птенцы вылупились, в начале июня малышей окольцевали зоологи и ветврачи. Пол птенцов пока неизвестен, его определят осенью во время плановой диспансеризации птиц. Птенцы пока покрыты черными перьями. Взрослым бело-бурым оперением они обзаведутся к концу 2022 года.

В природе белоплечих орланов можно встретить на полуострове Камчатка, берегах Магаданской области, в Хабаровском крае, на островах Сахалин и Хоккайдо. На зимовку они мигрируют на побережье Японии, в Китай, на Корейский полуостров.

Ранее сообщалось, что детеныш сычуаньского такина появился на свет в Центре воспроизводства Московского зоопарка. Сычуаньские такины живут в центре с 2010 года. Изначально они прибыли из Китая, однако в России им удалось прекрасно освоиться и стать родителями. При этом они приносят потомство каждый год.

До этого два детеныша редкого львинохвостого макака появились на свет в столичном зоопарке. Данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

В рацион львинохвостого макака входят 80 позиций из различных фруктов, овощей и растений. Макаки также ловят сверчков, которых выпускают в вольер.

