Ягненок родился в Московском зоопарке

В Московского зоопарке около недели назад появился ягненок. Детеныш родился у пары карликовых овец породы Уэссан.

На кадрах, опубликованных зоопарком, ягненок выглядит бойким и крепким, вовсю играет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

