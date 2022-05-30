В России предложили прописывать детей-сирот в администрациях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому детей-сирот, находящихся в ожидании квартиры, смогут прописывать в администрациях, сообщает газета "Известия".

По словам члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, авторы инициативы предложили прописывать детей в администрациях по последнему месту пребывания или в детских домах и интернатах.

"В итоге по юридическим соображениям отклонили вариант с регистрацией в социальных учреждениях. Это жилые помещения, тогда по закону человека там нужно действительно селить, иначе регистрация будет считаться фиктивной", – пояснила депутат.

Сегодня из-за отсутствия постоянного жилья сироты не могут оформить регистрацию, что приводит к штрафам, отсутствию возможности претендовать на льготы и затруднению поиска работы. При этом военнослужащие могут прописаться по адресу воинской части, а представители коренных и малочисленных народов Севера – по адресу администрации муниципалитетов.

Новым законопроектом предлагается оставить существующую конструкцию в силе и внести правки в технические и юридические аспекты, при этом авторы готовы рассмотреть и предложения правительства, если найдутся более эффективные пути решения данной проблемы.

Доработать документ ко второму чтению авторы должны будут до 23 июня. Предполагается, что документ будет представлен профильным ведомствам накануне второго чтения.

Ранее в Совфеде подготовили законопроект об освобождении детей из многодетных семей от пошлины за выдачу паспорта гражданина РФ. Отмечалось, что данные меры приведут к снижению финансовой нагрузки и к дополнительной материальной поддержке многодетных семей.

