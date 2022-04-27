В РФ предложили отменить госпошлину за выдачу паспорта для детей из многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Совфеде подготовили законопроект об освобождении детей из многодетных семей от пошлины за выдачу паспорта гражданина РФ.
Автором инициативы стал глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. По информации ТАСС, в среду, 27 апреля, документ будет направлен на рассмотрение в правительство России.
В пояснительной записке указано, что данные меры приведут к снижению финансовой нагрузки и к дополнительной материальной поддержке многодетных семей.
Сенатор подчеркнул, что при разработке проекта учитывался тот факт, что дети, которые впервые получают паспорт гражданина РФ, в большинстве своем не имеют собственного источника дохода.
Размер госпошлины за выдачу паспорта в настоящее время составляет 300 рублей. Ее не уплачивают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Ранее с предложением отменить в России государственные пошлины за получение документов, удостоверяющих личность ребенка, выступил депутат Госдумы Василий Власов. Письмо с соответствующей инициативой он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Парламентарий отметил, что в соответствии с Конституцией РФ дети представляют главный приоритет государственной политики. Он добавил, что дети не ведут трудовую деятельность, поэтому бремя по оплате государственных пошлин ложится на их родителей.
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