В РФ предложили отменить госпошлину за выдачу паспорта для детей из многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Совфеде подготовили законопроект об освобождении детей из многодетных семей от пошлины за выдачу паспорта гражданина РФ.

Автором инициативы стал глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. По информации ТАСС, в среду, 27 апреля, документ будет направлен на рассмотрение в правительство России.

В пояснительной записке указано, что данные меры приведут к снижению финансовой нагрузки и к дополнительной материальной поддержке многодетных семей.

Сенатор подчеркнул, что при разработке проекта учитывался тот факт, что дети, которые впервые получают паспорт гражданина РФ, в большинстве своем не имеют собственного источника дохода.

Размер госпошлины за выдачу паспорта в настоящее время составляет 300 рублей. Ее не уплачивают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Ранее с предложением отменить в России государственные пошлины за получение документов, удостоверяющих личность ребенка, выступил депутат Госдумы Василий Власов. Письмо с соответствующей инициативой он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Парламентарий отметил, что в соответствии с Конституцией РФ дети представляют главный приоритет государственной политики. Он добавил, что дети не ведут трудовую деятельность, поэтому бремя по оплате государственных пошлин ложится на их родителей.

