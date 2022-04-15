В ГД предложили отменить пошлины при получении документов на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить в России государственные пошлины за получение документов, удостоверяющих личность ребенка. Об этом сообщает RT.
Парламентарий отметил, что в соответствии с Конституцией РФ дети представляют главный приоритет государственной политики. Однако федеральное законодательство предусматривает обязанность уплаты пошлины при оформлении свидетельства о рождении, паспорта и других персональных документов, необходимых для реализации гражданских прав ребенка.
Власов пояснил, что, поскольку дети не ведут трудовую деятельность, бремя по оплате государственных пошлин ложится на их родителей.
"В целях поддержки семей с детьми прошу вас оценить целесообразность отмены государственных пошлин за получение или замену документов, удостоверяющих личность граждан в возрасте до 18 лет", – говорится в письме депутата.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России услугу по предоставлению нянь многодетным семьям или предусмотреть оплату их услуг из средств материнского капитала.
По его словам, одна из проблем сегодняшних многодетных семей заключается в необходимости прибегать к помощи нянь. Для решения этой задачи родители обращались к бабушкам и дедушкам, однако теперь люди крайне мобильны и могут проживать далеко от своих родственников.
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