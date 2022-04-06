В ГД внесен проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторы проекта во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым предложили наделить генпрокурора РФ правом отзывать регистрацию иностранных СМИ.

О создании законопроекта стало известно накануне. Пискарев напомнил, что в странах Прибалтики развернули кампанию по запугиванию и преследованию российских журналистов, а в Германии не допустили вещание телеканала RT на немецком языке, несмотря на соблюдение законодательства.

Ранее в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения в YouTube в отношении российских СМИ и обеспечить доступ к ним для пользователей из РФ, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга.

