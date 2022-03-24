Журналисты попросили власти РФ принять меры в отношении Google за цензуру СМИ

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Союз журналистов России намерен обратиться в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за осуществления ими цензуры российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя организации Владимира Соловьева.

"Призываем российские власти не оставить данную ситуацию без реакции и принять в отношении компании Google и видеохостинга YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством РФ. Мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку", – сказал Соловьев.

При этом журналист подчеркнул, что требований о блокировке данных ресурсов Союз не выдвигает. Он отметил, что предвзятое отношение к российской прессе должно быть пресечено в соответствии с российским законодательством, однако не уточнил, каким образом.

1 марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.

Позже в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к ним для российских пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга. Реакции от компании тем не менее не последовало.

