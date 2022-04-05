В ГД создали проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ создала проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ.

По словам председателя комиссии Василия Пискарева, инициатива позволит российским компетентным органам оперативно реагировать и принимать меры на недружественные действия в отношении СМИ за рубежом, сообщается в телеграм-канале комиссии Госдумы.

"Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством интернета, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране. Это будет проявлением справедливости по отношению к нашим журналистам, подвергшимся дискриминации", – пояснил Пискарев.

Политик напомнил, что в странах Прибалтики развернули кампанию по запугиванию и преследованию российских журналистов, а в Германии не допустили вещание телеканала RT на немецком языке, несмотря на соблюдение всех требований законодательства.

Ранее в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения в YouTube в отношении российских СМИ и обеспечить доступ к ним для пользователей из РФ, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга.

