Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к видеозаписи Минобороны РФ

26 марта, 21:56
Фото: depositphotos/pashapixel
Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube восстановить доступ к видеозаписи министерства обороны России. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи "Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине" на официальном аккаунте Министерства обороны России", а также объяснить причины их введения", – отмечается в сообщении.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, а также выступают актом цензуры, направленной против всего российского.
"Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа Российской Федерации", – заключили в РКН.
1 марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг заблокировал монетизацию ряда российских каналов.
24 марта Союз журналистов России объявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за осуществления ими цензуры российских СМИ.
В ночь на 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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