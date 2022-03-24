В Google заявили, что YouTube не блокирует неновостной российский контент

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В Google заявили, что видеохостинг YouTube не блокирует неновостной российский контент. Ограничения касаются только каналов, связанных с государственными СМИ России.
"При этом на платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку", – сообщили в пресс-службе Google ТАСС.
Пресс-служба "Газпром-Медиа Холдинга"
В марте YouTube без предупреждения заблокировал официальные каналы НТВ и ТНТ. Они были востребованы у русскоязычной аудитории в 70 странах мира.
В свою очередь, в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга" заявили, что расценивают блокировку каналов ТНТ и НТВ на YouTube как политически ангажированные действия со стороны администрации видеохостинга. При этом платформа блокирует не только новостной, но и развлекательный контент, пояснили в холдинге. Так, ТНТ не занимается информационным вещанием, а в топ-3 проектов в 2021 году на канале ТНТ на YouTube вошли премьерные выпуски шоу "Игра", "Отпуск" и "Музыкальная интуиция".
До этого руководство YouTube решило блокировать аккаунты российских СМИ, которые получают государственное финансирование. Помимо того, платформа приостановила все способы монетизации в РФ. Таким образом, блогеры больше не могут получить прибыль от просмотров россиян.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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