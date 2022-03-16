Руководство "Спаса" отреагировало на блокировку телеканала в YouTube

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PR-директор "Спаса" Елена Тимофеева заявила, что телеканал был готов к блокировке в YouTube и не собирается оспаривать это решение. Об этом сообщает News.ru.

"Неприятно, но справимся. Я думаю, что это на совести самого YouTube. Для нас на самом деле загадка (причина блокировки. – Прим. ред.), но тенденция наблюдается на блокировку всех (российских. – Прим. ред.) каналов, и мы не стали исключением", – отметила Тимофеева.

Также руководство телеканала приняло решение закрыть аккаунт в Instagram и перейти на российские платформы, в том числе "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен", "Одноклассники", Telegram и Rutube.

Православный телеканал "Спас" был заблокирован накануне после того, как администрация видеохостинга YouTube приняла решение о блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, финансируемых государством, и приостановке всех способов монетизации в России.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

