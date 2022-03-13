YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда

13 марта, 23:10
Фото: depositphotos/agencyby
Видеохостинг YouTube заблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". При попытке просмотра контента обозначается, что канал недоступен для просмотра в стране, сообщает РИА Новости.
Администрация самого фонда сообщила, что аккаунты заблокировали в ночь на 12 марта. В настоящее время в Гостелерадиофонде работают над тем, чтобы вновь сделать материалы доступными для пользователей.
11 марта YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством. Кроме того, видеохостинг объявил о приостановке всех способов монетизации в России.
Теперь создатели контента не могут получать доход от просмотров россиян. При этом ограничение не касается получения дохода от пользователей из других стран.
YouTube полностью запретил монетизацию для российских пользователей
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