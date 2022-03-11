YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством

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Администрация видеохостинга YouTube приняла решение о блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, финансируемых государством. Об этом сообщается на странице YouTubeInsider в Twitter.

"Мы также блокируем по всему миру доступ к каналам YouTube, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ. Это изменение вступает в силу немедленно. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью это реализовать", – говорится в сообщении.

Кроме того, видеохостинг объявил о приостановке всех способов монетизации в России.

"Недавно мы приостановили показ всей рекламы на YouTube в России. Теперь мы распространили это на все способы монетизации", – отмечается в материале.

О приостановке монетизации в России YouTube объявил 10 марта. Теперь создатели контента не могут получать доход от просмотров россиян. При этом ограничение не касается получения дохода от пользователей из других стран.