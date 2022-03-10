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Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Об этом сообщается на сайте Google.

"Это означает, что во время приостановки вы не сможете покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России", – говорится в сообщении компании.

В Google пояснили, что оплаченные услуги будут действовать до истечения срока. Однако оплата следующего периода произведена не будет, пользователи потеряют подписку. Льготный период услуги также будет действовать до момента его истечения.

При этом доступ к ранее приобретенным приложениям сохранится. Однако в компании не исключили перебоев в их работе. Также не будут выполнены предзаказы. Пользователям вернут средства.

Накануне стало известно, что покупка платных приложений в App Store по российским картам с 10 марта будет недоступна. В связи с этим россиянам посоветовали заранее положить деньги на Apple ID или пополнять свою учетную запись по номеру телефона.

До этого Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.

Позднее стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны в России. В ЦБ отметили, что можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме с помощью Mir Pay.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

