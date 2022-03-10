Россиянам рекомендовали скопировать данные из облаков Google и iCloud

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рекомендовал скопировать данные из облачных хранилищ Google и iCloud.

Эксперт пояснил, что из-за проблем оплаты зарубежных сервисов могут возникнуть трудности. По его словам, данные можно перенести на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru".

"Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то очевидно, что с их облаком может что-то произойти не очень хорошее, потому что неизвестно, как Apple на это отреагирует. Они, конечно, знают о проблемах, но, предусмотрят ли они возможность сохранения данных пользователей в iCloud или будут их удалять – большой вопрос", – сказал Зыков РИА Новости.

Эксперт также подчеркнул, что пока неизвестно, сколько продлятся проблемы с оплатой услуг.

Накануне стало известно, что покупка платных приложений в App Store по российским картам с 10 марта будет недоступна. В связи с этим россиянам посоветовали заранее положить деньги на Apple ID или пополнять свою учетную запись по номеру телефона.

До этого Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.

Позднее стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны в России. В ЦБ отметили, что можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме с помощью Mir Pay.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

