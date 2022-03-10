Россиянам рекомендовали скопировать данные из облаков Google и iCloud

08:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рекомендовал скопировать данные из облачных хранилищ Google и iCloud.
Эксперт пояснил, что из-за проблем оплаты зарубежных сервисов могут возникнуть трудности. По его словам, данные можно перенести на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru".
"Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то очевидно, что с их облаком может что-то произойти не очень хорошее, потому что неизвестно, как Apple на это отреагирует. Они, конечно, знают о проблемах, но, предусмотрят ли они возможность сохранения данных пользователей в iCloud или будут их удалять – большой вопрос", – сказал Зыков РИА Новости.
Эксперт также подчеркнул, что пока неизвестно, сколько продлятся проблемы с оплатой услуг.
Накануне стало известно, что покупка платных приложений в App Store по российским картам с 10 марта будет недоступна. В связи с этим россиянам посоветовали заранее положить деньги на Apple ID или пополнять свою учетную запись по номеру телефона.
До этого Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.
Позднее стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны в России. В ЦБ отметили, что можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме с помощью Mir Pay.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт посоветовал россиянам скопировать данные из облаков Google и iCloud
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: