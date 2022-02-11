В ГД предложили выдавать правоохранителям и коммунальщикам отпугиватели собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сотрудникам правоохранительных органов и работникам системы ЖКХ ультразвуковые отпугиватели собак. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо парламентария вице-премьеру РФ Юрию Борисову.

"Прошу вас рассмотреть возможность обеспечения сотрудников правоохранительных органов, работников муниципальных управлений жилищно-коммунального хозяйства спецсредствами – ультразвуковыми, световыми приборами или иными устройствами отечественного производства для отпугивания собак", – написал депутат.

По его замыслу, те смогут использовать отпугиватели в экстренных случаях, когда животные создают угрозу жизни и здоровью простых граждан. Сухарев напомнил, что в последнее время в России участились случаи нападения собак на людей, в том числе и на детей, которые в силу своих физических возможностей не могут защититься.

Ранее стало известно, что Минсельхоз РФ намерен доработать внесенный в Госдуму в ноябре прошлого года закон об обязательной маркировке животных, который в настоящее время касается только сельхозживотных. В него планируется включить домашних кошек и собак.

Ожидается, что это позволит решить проблему бездомных животных: находить потерявшихся питомцев и привлекать к ответственности хозяев, которые намеренно выбросили животное на улицу.

