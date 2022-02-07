В РФ выявили массовые нарушения норм содержания животных в приютах, цирках и зоопарках

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Генпрокуратура сообщила о массовых нарушениях норм содержания животных в российских зоопарках, цирках и приютах, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Речь идет жестокости и ненадлежащем обустройстве вольеров. В частности, подобные случаи зарегистрированы в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Забайкальском крае, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской и Ярославской областях.

Всего ведомство проверило более 500 зоопарков, цирков и приютов в 62 регионах России. В результате были пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.

В Генеральной прокуратуре отметили, что вседозволенность при обращении с животными происходит из-за непроработанных законов. В ходе проверки также была выявлена низкая эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак.

Ранее Генпрокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. В ведомстве отметили, что отсутствие таких критериев препятствует принятию оперативных мер в отношении животных, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан.