В РФ выявили массовые нарушения норм содержания животных в приютах, цирках и зоопарках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Генпрокуратура сообщила о массовых нарушениях норм содержания животных в российских зоопарках, цирках и приютах, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Речь идет жестокости и ненадлежащем обустройстве вольеров. В частности, подобные случаи зарегистрированы в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Забайкальском крае, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской и Ярославской областях.
Всего ведомство проверило более 500 зоопарков, цирков и приютов в 62 регионах России. В результате были пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.
В Генеральной прокуратуре отметили, что вседозволенность при обращении с животными происходит из-за непроработанных законов. В ходе проверки также была выявлена низкая эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак.
Ранее Генпрокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. В ведомстве отметили, что отсутствие таких критериев препятствует принятию оперативных мер в отношении животных, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан.
"Личная территория": кинолог или живодер
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: