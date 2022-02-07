ГП предложила разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак

Фото: Москва 24
Генпрокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.
В ГП подчеркнули, что отсутствие таких критериев препятствует принятию оперативных мер в отношении животных, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова дала поручение создать в России рабочую группу по защите детей от нападения бездомных собак.
До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты людей от бродячих собак. В ведомстве также оценят бездействие властей и надзорных органов в ряде регионов страны.
22 января СК возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки после нападения стаи собак в поселке Домна Читинского района. На теле ребенка нашли следы укусов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: