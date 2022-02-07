ГП предложила разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак

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Генпрокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

В ГП подчеркнули, что отсутствие таких критериев препятствует принятию оперативных мер в отношении животных, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова дала поручение создать в России рабочую группу по защите детей от нападения бездомных собак.

До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты людей от бродячих собак. В ведомстве также оценят бездействие властей и надзорных органов в ряде регионов страны.

22 января СК возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки после нападения стаи собак в поселке Домна Читинского района. На теле ребенка нашли следы укусов.